Czwarty miesiąc bez prezesa. Nawet konkurs im nie pomógł

Na początku października 2022 gruchnęła wiadomość, że Wojciech Domagała, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra podał się do dymisji. Od tamtego czasu, i to pomimo tego, że ogłoszono konkurs, nie znaleziono następcy. W zasadzie to papiery nadal podpisuje Domagała, który teraz jest pełniącym obowiązki członka zarządu.