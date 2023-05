Czuł się jak u siebie w domu. Dlatego został finalistą

Finalista Jasiński zapowiada poprawę

Idealnie z ustawieniami trafił też Wiktor Jasiński. Zawodnik ebut.pl Stali Gorzów był piąty i dzięki temu po raz pierwszy w karierze wywalczył awans do finału IMP. - Zawsze chce się awansować. Ostatnimi czasy wychodzą mi lepsze wyścigi indywidualne niż drużynowe, ale uważam, że to się niedługo zmieni i będę w lidze tak samo punktował, jak w zawodach indywidualnych - zapowiedział w telewizyjnym wywiadzie. 23-letni zawodnik zawiódł swoich kibiców w ostatni weekend we Wrocławiu, gdzie trzykrotnie dojeżdżał do mety na końcu stawki. Trener Stanisław Chomski następnie stracił do niego cierpliwość, bo później zmienił go debiutant z Norwegii - Mathias Pollestad.



Awanse Gały i Jasińskiego bez wątpienia to największe niespodzianki grudziądzkiego turnieju. Oprócz nich w cyklu IMP wystapią zwycięzca Challenge'u - Piotr Pawlicki, Szymon Woźniak, Oskar Fajfer, Wiktor Lampart, Kacper Woryna oraz Krzysztof Buczkowski. Największy zawód sprawili: Grzegorz Zengota, Jakub Miśkowiak, Mateusz Cierniak oraz Jarosław Hampel. Zengota kompletnie nie przypominał zawodnika, który raptem kilka tygodni wcześniej poprowadził Fogo Unię Leszno do wygranej w Grudziądzu.