Noty dla zawodników Betard Sparty Wrocław:

Tai Woffinden 5. Jak spojrzymy na same punkty - średnio. Żadnego zwycięstwa biegowego. Jeśli jednak zorientujemy się, że z bonusami jest już punktów 14, to ocenimy występ Woffindena zupełnie inaczej. Bardzo pewny punkt drużyny. Złapał formę w najważniejszym momencie sezonu.

Maciej Janowski 5+. Jedna wpadka, ale występ tak czy inaczej kapitalny. Takiego Janowskiego we Wrocławiu uwielbiają. Pytanie, czy w sobotę będzie w stanie to powtórzyć. TOP 6 w Grand Prix powoli mu się wymyka.

Bartłomiej Kowalski 2. Jak na niego, przeciętnie. Przyzwyczaił do lepszych wyników, zwłaszcza na torze we Wrocławiu. W meczu z Włókniarzem był jakiś wolny i apatyczny.

Daniel Bewley 5-. Świeżo upieczony uczestnik GP 2023 nie wyglądał jak człowiek po dalekiej podróży ze Szkocji. Bewley latał po torze, tak jak zazwyczaj to robi. Dwie małe wpadki, ale 13 punktów to tak czy inaczej świetny wynik.

Noty dla zawodników zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa:

Leon Madsen 3. Osiem punktów u Madsena to rzadkość i raczej słaby rezultat. Bardzo rzadko kończy mecze bez dwucyfrówki. We Wrocławiu nie był jednak sobą i to było widać. Niepewny, jakby zmęczony. A to dziwne, bo przecież jego w sobotę w Glasgow nie było.