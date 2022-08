Czosnyka: Trzęsienie ziemi albo sezon z głowy

Marazm w Lesznie. Maszyna się zacięła

Fogo Unia jest daleka od swojej najlepszej formy. To było wiadome jeszcze przed meczem z Włókniarzem. Wydawało mi się jednak, że w drużynie nastąpi mobilizacja na całego, aby pokonać częstochowian i uniknąć szóstego miejsca po zakończeniu rundy zasadniczej. Już przed meczem było bowiem jasne, że jeśli gospodarze przegrają, to w ćwierćfinale zmierzą się z potentatem z Lublina.

Nawet, jeśli nie wszyscy zawodnicy tej drużyny mają dalej ochotę umierać za klub, to koniec końców spodziewałem się, że przekalkulują sobie, że szkoda kończyć sezon już na ćwierćfinale i pozbawiać się kasy, która byłaby do podniesienia z toru w kolejnych spotkaniach. Dlatego miałem przeczucie, że zobaczymy silny i zgrany kolektyw, który postawi się Włókniarzowi. Było jednak inaczej. Samym Januszem Kołodziejem meczu się nie wygra.

Teraz w Lesznie mają chwilę czasu do zastanowienia się i wyciągnięcia wniosków. Sytuacja jest nieciekawa, ale nie tragiczna. Dwumecz z Motorem Lublin można przegrać, ale jeśli rozmiary porażki nie będą duże, to można powalczyć jeszcze o awans do półfinału jako "lucky looser". Jest to w zasięgu ręki podopiecznych Piotra Barona.