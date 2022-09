Czołowy junior świata za słaby na PGE Ekstraligę?

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów:

Szymon Woźniak 4+. Dobry, solidny mecz. Zresztą do takich Woźniak już w tym roku przyzwyczaił. W zasadzie nie zawodzi. Co najważniejsze, zaczął skutecznie jeździć także w tych kluczowych, ostatnich biegach. A to zawsze było jego piętą achillesową.