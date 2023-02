Człowiek ze sztucznym biodrem chce być mistrzem świata

Prawie trzy lata temu podczas treningu w Lipsku, Martin Smolinski zaliczył paskudny upadek. Złamał biodro, uszkodził miednicę i nerwy w tych okolicach . Wydawało się, że może już nie wrócić do żużla, bo był praktycznie kaleką. Borykał się z tym wszystkim kilka lat, nie mógł na poważnie znów się ścigać. Naprawdę wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że nic już z tego nie będzie , tym bardziej że Smolinski do najmłodszych też już nie należy.

Tymczasem pod koniec roku 2022 żużlowiec poczuł w końcu, że może rywalizować na sto procent . Wrócił podczas turnieju Night of the fights w Cloppenburgu i zrobił furorę, w cuglach wygrywając mocno obsadzone zawody, z udziałem takich zawodników jak Jaimon Lidsey, Nicolai Klindt czy Przemysław Pawlicki. Smolinski jechał jak za najlepszych lat i aż miło było na niego popatrzeć . Jak się okazuje, Martin ma jeszcze dużo planów na dalszą karierę.

Wygrał GP. Teraz chce być mistrzem świata

Martin Smolinski chce zostać mistrzem świata w longtracku, odmianie bardzo popularnej choćby w Niemczech. Jest tam sporo torów stricte przeznaczonych do tego sportu. Vechta, Scheessel czy Muhldorf to miejsca dobrze Smolinskiemu znane. W tej odmianie żużla jest łatwiej o sukces starszemu zawodnikowi, bo 90 procent roboty to dobry start. Potem po prostu się ucieka, a mijanek przeważnie nie ma za wiele. Smolinski startować akurat potrafi, co niejeden raz pokazywał.