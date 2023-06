Człowiek z warsztatu samochodowego będzie gwiazdą ligi?

Wielki talent, któremu odechciało się żużla

Wychowanek Stali Rzeszów wyskoczył nagle i niespodziewanie w sezonie 2017, kiedy to zaczął naprawdę nieźle punktować w 1. lidze. Pokazywał się już co prawda sezon wcześniej, ale uwagę zwrócono na niego po jakimś czasie. Zresztą od razu skończyło się to transferem do PGE Ekstraligi, bo Wojdyłę ściągnęła do siebie Betard Sparta Wrocław. Ale zanim to się stało, żużlowiec zdążył jeszcze pokazać swój dość trudny charakter, który w późniejszych etapach kariery także był widoczny. Pod koniec 2017 roku nie było wiadome, co dalej z Wojdyłą. Sam żużlowiec miał dziwne relacje ze Stalą i zatracił nieco chęć jazdy.