Człowiek z cienia. Cichy bohater mistrzów Polski

Sztab szkoleniowy Motoru podzielony jest tak, że funkcję trenera pełni Maciej Kuciapa. Menedżerem i człowiekiem od taktyki jest z kolei Jacek Ziółkowski. Ten duet uzupełnia się między sobą książkowo. W sezonie 2022 poprowadzili zespół z Lublina do tytułu mistrza Polski.

Maciej Kuciapa najbardziej niedocenianym trenerem?

Trener Motoru ma 47 lat, a jeszcze w sezonie 2018 był związany kontraktem ze Stalą Rzeszów jako czynny zawodnik. Wtedy jednak powiedział pas i poszukał nowych wyzwań jako trener. Trafił do Motoru Lublin, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Z klubem przeszedł błyskawiczną drogę do PGE Ekstraligi. W minionym sezonie wspólnie świętowali złoty medal.