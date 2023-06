Człowiek Gortata przebudził się w odpowiednim momencie

To wszystko w momencie, w którym drużyna najbardziej go potrzebuje, bo - jak sam twierdzi - Unia jest dziurawa jak szwajcarski ser. Ratajczak, który mógł liczyć na wsparcie Marcina Gortata w końcu jedzie na miarę swoich możliwości.

Uszło z nich ciśnienie

W Pradze udowodnił, że jest w stanie walczyć z najlepszymi

- To był dla mnie rollercoaster. Po pierwszej trójce wiara na półfinał wzrosła. Szczerze, to po pierwszych trzech biegach... jakaś wiara zawsze jest, bo jak się przestaje wierzyć, to nie można nazywać się sportowcem. Wówczas wiara była bardzo mała. Ale popracowaliśmy z teamem, posłuchaliśmy rad trenera Dobruckiego oraz Bartosza Zmarzlika. Wjechaliśmy do półfinału, a tam zaczyna się wszystko od nowa. Po emocjonującym półfinale udało mi się wejść do finału, a tam też może się wszystko wydarzyć. Dojechałem trzeci, więc jest czym się cieszyć. Pokazałem w Pradze, że jestem w stanie wchodzić do finałów i stawać na podium. Nie chcę się niepotrzebnie nakręcać - podsumował Damian Ratajczak.