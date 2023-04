Czeski talent z deszczu pod rynnę. Ten to ma pecha

Nie wyszło mu z Wilkami, ani z Apatorem

W sezonie 2022 jeździł całkiem sporo, ale chyba nie był do końca zadowolony. Gdy tylko pojawiła się oferta z For Nature Solutions Apatora Toruń, to był gotowy zmienić barwy. Apator długo trzymał Czecha w niepewności, a po cichu dogadał się z Wiktorem Lampartem i Kvech został na lodzie.

Do ROW-u udało mu się odejść, ale właśnie został rezerwowym

To oczywiście nie przekreśla jego szans na starty. Jeśli jednak seniorzy nie będą popełniali błędów, to trener nie będzie miał powodu, by wpuszczać Kvecha na tor. Rola rezerwowego, to zawsze jest jakaś niepewność. Zawodnicy pod numerami 1-7 i 9-15 wiedzą mniej więcej, na czym stoją. Ci spod 8 i 16 niekoniecznie. Dla niektórych to być może nie ma znaczenia, ale łatwe to nie jest. Kvech teraz musi liczyć na to, że klub, być może, skusi się na wariant gdański. Zdunek Wybrzeże pozyskało Norberta Kościucha, który w pierwszym meczu wyjechał raz, a potem był zastępowany przez rezerwowego Keynana Rew. Spekuluje się, że w ROW-ie rolę Kościucha może pełnić Krystian Pieszczek.