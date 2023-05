Czeski film. Polak nie wie, co jest grane

Być może los ułożył się tak, że i Jan Kvech wyjdzie źle na tym, że nie trafił do Apatora i torunianie wyjdą źle na tym, że Czecha nie zakontraktowali. Torunianie stracili możliwość przetestowania go, a z dużą dozą pewności można stwierdzić, że gorzej niż Wiktor Lampart raczej by nie jeździł, choć za dwa ostatnie mecze trudno Lamparta karcić. Ponadto Czech byłby tańszy lub Polak, bo kiedy Kvech robił podchody pod Czecha, miał on otrzymać pół miliona złotych za podpis i 6 tysięcy za każdy zdobyty punkt. Lampart ma wyższą stawkę. Sytuacja jest jednak taka, że Kvech najpierw został pognany z Falubazu (i teraz Falubaz żałuje, że go oddał), a następnie w Rybniku zakontraktowano oprócz Kvecha także Mateja Zagara, po czym Czech zmuszony został walczyć o skład.