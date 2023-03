Czeski błąd faworyta. Oddali nie tego zawodnika?

Falubaz nie chciał zostać z ręką w nocniku

Falubaz chętnie wrócił do rozmów z Kvechem, ba on wręcz spadł zielonogórzanom jak z nieba, bo mimo zaklepania Amerykanina, mieli na niego już od dawna ściśle rozrysowany plan. Podstawienie pod nos dłuższego kontraktu oraz wypasionego busa na własny użytek wydawało się rozsądnym i sprytnym zagraniem ze strony klubu.

Falubaz jest przecież murowanym kandydatem do awansu do PGE Ekstraligi i Kvech po powrocie z wypożyczenia ma być długoterminową lokatą i gotowym produktem na jazdę w elicie. Przed nim będą jeszcze bowiem aż dwa lata występów w formacji U24.

Taki układ Falubazowi pasował, ale to też sytuacja win-win dla obu stron. W ROW-ie Jan otrzyma szanse do regularnych startów i przede wszystkim nie będzie musiał walczyć o skład, co w Zielonej Górze przy jednoczesnym wzięciu Beckera i nadwyżki w składzie miałby pewne jak w banku. A to już najkrótsza droga do igrzysk na treningu, kwasów w parku maszyn i strojenia fochów przez tego, który wyląduje na ławie.