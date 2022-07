Czerwony dywan zwinięty. GKM wyrzucony z balu?

W tygodniu poprzedzającym spotkanie przy Hallera ścierały się dwie frakcje ekspertów. Jedni bardzo chętnie powielali opinie, że praktycznie pewny fotelu lidera po rundzie zasadniczej Motor Lublin rozłoży przed ZOOleszcz GKM-em czerwony dywan na drodze do play-off tylko po to, żeby utrudnić życie będącemu w permanentnym kryzysie, ale wciąż groźnemu i nieobliczalnemu mistrzowi Polski z Wrocławia. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują bowiem, że, któraś z tych ekip Sparta lub GKM będzie rywalem Motoru w pierwszej rundzie play-off.

Miały być szachy, kombinacje i próba wyboru teoretycznie łatwiejszego przeciwnika w walce o medale, a tymczasem Motor Lublin w pięknym stylu zamknął usta piewcom teorii spiskowych. Aktualni wicemistrzowie kraju po raz dwunasty w tym roku pokazali niszczycielską moc. Są na dobrej drodze, żeby przejść przez sezon regularny suchą stopą i nie oglądać się na dół tabeli. Zresztą, w tej chwili znajdują się w takiej formie, że nikt nie ma do nich nawet podejścia.

Lublinianie pojechali fair, zgodnie z duchem sportu i jak na dominatorów przystało. Wypruwali sobie żyły, tak jakby to był mecz, który zadecyduje o ich być albo nie być w bieżących rozgrywkach. To była demonstracja siły w najczystszej postaci. Od stanu 2:10 zabawa się skończyła. Lublinianie byli lepsi w każdym elemencie żużlowego rzemiosła, a ich zwycięstwo nie podlegało absolutnie żadnej dyskusji. Później punktowali swojego przeciwnika jak wytrawny pięściarz. Goście ze startu uciekali jak TGV w zestawieniu z pociągiem towarowym. Kiedy Hampel i spółka wchodzili w pierwszy wiraż, grudziądzanie dopiero puszczali pod taśmą sprzęgło.

Na razie jest tak, że po przegranej z Motorem GKM zostaje bez zaproszenia do tańca na play-off, ale poszuka jeszcze swojej szansy, aby wejść na bal w bezpośrednim starciu we Wrocławiu za tydzień. Motor pięknie wystrojony dzierży teraz miano króla parkietu i czeka ze spokojem kogo do pary przydzieli mu los.