Czekali na to pół kariery. W końcu dostaną się do stajni marzeń?

Wielu zawodników odeszło od najlepszego polskiego tunera żużlowych silników Ryszarda Kowalskiego, co jest szansą dla tych, którzy do tej pory do renomowanej stajni nie mieli wstępu. Słyszymy, że Kowalski sam dzwoni po Polsce, żeby sprzedać swoje silniki. Ma teraz mniej zamówień i jeszcze więcej czasu. W takiej sytuacji nie był już dawno. Do niedawna był uważany, że żużlowego inżyniera numer 1 na świecie. Wszystko zmieniła decyzja Bartosza Zmarzlika, który w Grand Prix w Cardiff skorzystał z silnika innego tunera.