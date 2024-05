Czekali na niego, jak na zbawienie. Polski talent ma poważny problem

Żużel. Prześwietlamy polską perełkę. Z tym ma największy problem

Kawczyński mógłby już startować w PGE Ekstralidze, bo niecałe cztery tygodnie temu miał szesnaste urodziny. Balonik przed sezonem był niesamowicie napompowany, a na jego debiut czeka cała żużlowa Polska . Sztab szkoleniowy z Piotrem Baronem na czele podchodzi jednak z dużym spokojem do całej sprawy. Po analizie ostatnich występów Antoniego nie ma się co temu dziwić.

Co do tego, że 16-latek ma ogromne predyspozycje do jazdy na żużlu, nie mamy żadnych wątpliwości. Największym problemem Kawczyńskiego jest jednak element startowy, który jest niezwykle złożoną kwestią. Nie liczy się bowiem sam refleks, a prawidłowe ułożenie ciała, odpowiednie dopasowanie motocykla i kontrola sprzęgła. Polska perełka po prostu "śpi" na starcie i to sprawia największy kłopot przed debiutem w najlepszej lidze świata.