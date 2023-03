Czekają na to jak na szpilkach. Tego chcą uniknąć

I choć próżno szukać tu winy menedżera czy toromistrza, to jednak zawodnicy mogą czuć pewien dyskomfort. Takiemu obrotowi spraw winna jest pogoda, która nie rozpieszcza mieszkańców Leszna. W żużlowej stolicy Wielkopolski w ostatnim czasie spadło bardzo dużo deszczu, przez co tor na ten moment nie może dojść do siebie. Rolę odgrywa także amplituda temperatur, która jest dość duża.