Czekają na mannę z nieba. Znowu ich ubiegli [FELIETON]

Wziąłby Curzytka z pocałowaniem ręki

Gdybym był na miejscu prezesa Polonii, to takiego Curzytka wziąłbym z pocałowanie ręki. Jako uzupełnienie do lokalnego oczka w głowie - Wiktora Przyjemskiego pasowałby jak ulał. Bydgoszczanie lubią przecież transfery tzw. zadaniowe, z ubogą datą ważności.

Sparta wyrzuciła pieniądze w błoto

Curzytek we Wrocławiu nie zrobił zawrotnej kariery. Do Sparty przychodził z etykietką ogromnego talentu, ale nigdy nie wyrósł na kozaka. Miewał przebłyski, ale w ekipie z aspiracjami na dobrą sprawę nie udało mu się na stałe przebić do składu, dlatego teraz oddano go bez żalu.