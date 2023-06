Czeka ich zderzenie z rzeczywistością. Tam nie mają szans

Żużlowa Polska rozpływa się nad ZOOLeszcz GKM-em, który w niedzielę dokonał niemożliwego i nie tylko pokonał Platinum Motor, ale i zabrał obecnym mistrzom kraju cenny punkt bonusowy. Podopieczni Janusza Ślączki wygrali tym samym pierwsze spotkanie w tym roku i pewnie nie zamierzają na tym poprzestać. Grudziądzanie kolejnego triumfu nie powinni dopisać jednak w najbliższym czasie, ponieważ terminarz jest dla nich bezlitosny. Ich najbliższy pojedynek to starcie z rozpędzoną Betard Spartą. Wrocławianie są w tym momencie nie do pokonania, a dodatkowo pojadą przecież na własnym obiekcie. Stadion Olimpijski to przecież prawdziwa twierdza Macieja Janowskiego i spółki.