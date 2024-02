Czeka ich sądny dzień. Wtedy klub powie „sprawdzam”

W tym roku zdecydowaliśmy, że nie pojedziemy na obóz, ponieważ harmonogram naszych zawodników jest na tyle skomplikowany, że ciężko było to poukładać. Mam tutaj głównie na myśli Patryka Wojdyło, który dopiero w drugiej połowie lutego zjeżdża do Polski z Argentyny, a my braliśmy pod uwagę obóz wyłącznie w pełnym składzie, bo tylko taki ma sens. W związku z tym wybraliśmy opcję, że pojedziemy na zgrupowanie całą drużyną do Debreczyna 6 marca na trzy dni. Będziemy tam korzystali z wynajętego przez nas toru i to będzie początek procesu przygotowawczego do sezonu

~ oznajmił Michał Finfa w rozmowie z ekstraliga.pl