Czeka ich drastyczny spadek?! To będzie szok

Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin) - dominator

Motor, mając takiego młodzieżowca jak Cierniak, zyskał wiele. Młody żużlowiec wygrał z rywalami aż w osiemnastu z dwudziestu biegów juniorskich (16 "trójek" i 2 "dwójki" z bonusem) . W zasadzie stracił punkty tylko w czwartej kolejce, przegrywając 1:5 w Gorzowie z parą Oskar Paluch - Mateusz Bartkowiak oraz w szóstej, kiedy padł remis w Toruniu po wygranej Krzysztofa Lewandowskiego. Pozostałe starty to zwycięstwa lub drugie miejsca za plecami kolegi z zespołu. Kiedy odliczymy wszystkie wyścigi młodzieżowe, to średnia Cierniaka wynosi już tylko 1,507. To tylko pokazuje, jak dużą różnicę robią starcia z rówieśnikami, którzy nie mają zbyt wielkich umiejętności i o te punkty jest znacznie łatwiej . Wychowanek UKS Jaskółek Tarnów z roku na rok czyni postępy. W gronie juniorów stał się dominatorem. Bez dwóch zdań, do utrzymania tej średniej potrzebuje kolejnego progresu.

Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) - drugi z najlepszych juniorów

Kowalski w finałach IMŚJ przegrał z Damianem Ratajczakiem, ale w zmaganiach ligowych to on znalazł się tuż za plecami Cierniaka. Gdybyśmy nie liczyli wyścigów młodzieżowych, wtedy średnia żużlowca Sparty spadłaby z 1,716 do 1,425. Indywidualnie wygrał trzynaście wyścigów, raz skompletował dwójkę z bonusem, trzy razy był drugi za rywalem (przegrał w Lublinie i u siebie z Cierniakiem, przegrał też we Wrocławiu z Ratajczakiem).



W dwóch meczach finałowych przegrywał z parą juniorską Motoru 1:5, a w meczu w Krośnie nawet Kowalski w ogóle nie zapunktował, bo został wykluczony za przewrócenie Denisa Zielińskiego (w powtórce było 1:5). Wnioski? Mniej obawiać się przeskoku do grona seniorów powinien obawiać się Cierniak, ponieważ jako junior to on bardziej się wybijał i osiągał większe sukcesy. Kowalski jednak w meczach półfinałowych przeciwko Apatorowi zdobył po 12 punktów, pokazując, że stać go na wiele. Teraz musi to pokazywać regularniej, a wtedy na pewno sobie poradzi.