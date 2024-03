Czegoś takiego nie było od 20 lat. Idzie tropem legend

Kevlary żużlowców od jakiegoś czasu są bardzo powtarzalne i podobne . W większości generalnie poza funkcją ochronną pełnią one rolę słupa reklamowego, zawodnicy od góry do dołu są oblepieni reklamami, bo tego wymagają sponsorzy. Tak więc w praktyce trzeba się mocno skupić, by opisać dokładne barwy takiego stroju. Jak widać, da się jednak inaczej. Pokazał to Krzysztof Buczkowski, który bardzo zaimponował bydgoskim kibicom. Podczas treningów zaprezentował się w stroju niemal rodem z ubiegłego stulecia, nawiązując do pięknych czasów klubu.

Buczkowski ma być liderem, który da upragnioną PGE Ekstraligę

Krzysztof Buczkowski wrócił do Polonii po dziesięciu latach. Ostatniego pobytu nie będzie dobrze wspomniał, bo zakończył się on spadkiem do 1. Ligi. Teraz zawodnik ma misję, by wprowadzić klub z powrotem do elity. Kreuje się go na lidera, a w zespole są też Andreas Lyager, Mateusz Szczepaniak, Kai Huckenbeck czy Tim Soerensen. Do tego juniorzy: Franciszek Karczewski i Franciszek Majewski. Czy to da awans? Nigdy nie ma gwarancji, ale Polonia będzie jednym z głównych faworytów rozgrywek, obok Arged Malesy czy ROW-u Rybnik.