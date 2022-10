Czech chciał być chytry, a stracił dwa razy

Jan Kvech jeszcze niedawno znajdował się w kręgu zainteresowań wielu klubów z dwóch najwyższych szczebli rozgrywkowych w Polsce. Ostatecznie okazało się, że jego marzenia o wielkim transferze do PGE Ekstraligi spaliły na panewce i w przyszłym sezonie wciąż będzie on reprezentował barwy Falubazu Zielona Góra, z którym uzgodnił właśnie warunki nowego, dwuletniego kontraktu. Największy problem Czecha polega na tym, że lubuszanie w międzyczasie zdążyli już ściągnąć do klubu jego następcę – Luke’a Beckera.