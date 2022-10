Czas skończyć z fikcją! Ten przepis wywołuje salwy śmiechu

Stałe dzikie karty pojawiły się w cyklu Grand Prix przed sezonem 2002. W założeniu są one bardzo potrzebne i słuszne. Żużel to wszak kontuzjogenny sport i dziwne byłoby, gdyby, np. żużlowiec z absolutnej czołówki, walczący regularnie o mistrzostwo świata, wypadł z grona najlepszych tylko dlatego, że doznał kontuzji. Tak było, np. z Tomaszem Gollobem, który na zakończenie sezonu 2013 połamał się w Sztokholmie i zakończył rywalizację w cyklu na dziewiątym miejscu - pierwszym oznaczającym eliminację z IMŚ.

Niestety od wielu lat stałe dzikie karty dużo częściej służą przedłużaniu karier w IMŚ żużlowcom, którzy nie byli w stanie zakwalifikować się do cyklu na kolejny rok - czy to osiągając dobre wyniki w Grand Prix, czy to w Grand Prix Challenge. Trudno jednak za taki stan rzeczy winić samych zawodników. Podaż żużlowców, którzy są w stanie rywalizować na najwyższym poziomie jest ograniczona i trudno znajdować co sezon piątkę, która byłaby w stanie namieszać w rywalizacji o miano najlepszego żużlowca świata.

System kwalifikacji do Grand Prix do zmiany? Sprawdziliśmy to!

Obecnie jest tak, że gwarancję jazdy w kolejnym sezonie ma najlepsza szóstka. Kolejna trójka to najlepsi zawodnicy z Grand Prix Challenge. Do tego dochodzi mistrz Europy i pięciu żużlowców nominowanych przez Komisję SGP. Pozostaje jednak pytanie, czy utrzymywanie takich zasad ma sens. Czy nie lepiej byłoby zbadać, ilu żużlowców faktycznie utrzymuje się w cyklu, ustalić nową liczbę miejsc gwarantujących pozostanie w Grand Prix i zredukować liczbę stałych dzikich kart. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Przy tworzeniu zestawienia wzięliśmy pod uwagę wszystkie edycje cyklu Grand Prix, na które przyznawano stałe dzikie karty. Po raz pierwszy zrobiono to w sezonie 2002, gdy w stawce było jeszcze dwudziestu dwóch, a nie piętnastu zawodników. Przy każdym z sezonów zaznaczyliśmy, ilu najlepszych żużlowców utrzymało się w stawce i jaka jest geneza ich utrzymania - czy byli w gronie tych, którzy mieli zagwarantowane pozostanie (najpierw najlepsza dziesiątka, później ósemka i ostatnio szóstka), czy wywalczyli sobie awans w Grand Prix Challenge, czy dostali stałe dzikie karty.

Szybka Kontra. Zmarzlik nie powiedział jeszcze ostatniego słowa / INTERIA.TV / INTERIA.TV

W Grand Prix utrzymuje się (prawie) zawsze TOP 10

Co się okazało? W praktyce system dobierania zawodników wygląda tak, że najlepsza dziesiątka - niezależnie od tego, ilu zawodników ma w teorii zagwarantowane pozostanie w cyklu - zostaje wśród najlepszych na kolejny rok. Na przestrzeni 22 edycji tylko dwukrotnie (sic!) zdarzyło się, że zawodnicy sklasyfikowani w TOP 10 nie pozostali w cyklu na kolejny rok. W sezonie 2013 zabrakło dziesiątego rok wcześniej Hansa Andersena, a w sezonie 2015 na starcie zabrakło Fredrika Lindgrena - dziesiątego najlepszego żużlowca globu sezonu 2014.

Warto jednak zaznaczyć, że przy tworzeniu zestawienia braliśmy tylko pod uwagę sytuacje, w których x najlepszych zawodników było branych bez przerwy. Przykładowo - gdyby nie liczyć w sezonie 2004 Tomasza Bajerskiego, w cyklu pozostałoby 17, a nie 14 zawodników, bo dołączyliby zawodnicy z miejsc 16, 17 i 18. Tak samo w przywołanym 2013 roku - dziesiąty Andersen dzikiej karty nie dostał, ale jedenasty Martin Vaculik już tak.

Tylu najlepszych zawodników pozostaje w cyklu Grand Prix z poprzedniego sezonu:

(22 stałych uczestników)

Sezon 2002 - pozostało TOP 14 (TOP 10 miało zagwarantowane pozostanie + 3 z Grand Prix Challenge + 1 dzika karta)

Sezon 2003 - pozostało TOP 16 (TOP 10 + 6 DK)

Sezon 2004 - pozostało TOP 14 (TOP 10 + 2 z GPC + 2 DK)

(15 stałych uczestników)

Sezon 2005 - pozostało TOP 13 (TOP 8 + 5 DK)

Sezon 2006 - pozostało TOP 11 (TOP 10 + 1 DK)

Sezon 2007 - pozostało TOP 12 (TOP 8 + 1 GPC + 3 DK)

Sezon 2008 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2009 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2010 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2011 - pozostało TOP 11 (TOP 8 + 3 DK)

Sezon 2012 - pozostało TOP 12 (TOP 8 + 3 DK + 1 GPC)

Sezon 2013 - pozostało TOP 8 (TOP 8)

Sezon 2014 - pozostało TOP 13 (TOP 8 + 4 DK + 1 GPC)

Sezon 2015 - pozostało TOP 9 (TOP 8 + 1 DK)

Sezon 2016 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2017 - pozostało TOP 11 (TOP 8 + 2 DK + 1 GPC)

Sezon 2018 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2019 - pozostało TOP 10 (TOP 8 + 2 DK)

Sezon 2020 - pozostało TOP 13 (TOP 8 + 2 GPC + 3 DK)

Sezon 2021 - pozostało TOP 11 (TOP 6 + 4 DK + 1 GPC)

Sezon 2022 - pozostało TOP 12 (TOP 6 + 5 DK + 1 GPC)

Sezon 2023 - pozostało TOP 14 (TOP 6 + 6 DK + 2 GPC)