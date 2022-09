Czas pójść na wojnę z nudą! Pieniądze jedyną bronią?

W Gorzowie jak na grzybobraniu

Neutralni kibice i tak nie byli jednak zadowoleni. Tor na "Jancarzu" w czasach przygotowywania go przez legendarnego Czesława Czernickiego należał do najciekawszych w Rzeczypospolitej Żużlowej, ale od kilku lat coraz to trudniej na nim już nie tylko o ciekawy wyścig, ale nawet o jedną interesującą akcję. Uznany w środowisku dziennikarz, pochodzący z Gorzowa Robert Borowy zszokował jakiś czas temu kolegów po fachu pisząc na Facebooku, że poważnie rozważa rezygnację z przychodzenia na domowe mecze Stali. - Jeżeli w przyszłym roku nadal będzie takie ściganie przy Śląskiej jak choćby dzisiaj, to będzie jak z rzucaniem u mnie palenia papierosów. Nikt nie wierzył, że to zrobię. A ja potrzebowałem tylko jednego podejścia i dzisiaj nie lubię palaczy - zapowiadał.