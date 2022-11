Czas legend się skończył. Statystyki są szokujące!

Czas żużlowych romantyków się skończył

Starsi kibice żużlowi mają tendencję do romantyzowania i idealizowania obrazu dyscypliny sprzed kilkudziesięciu lat. Często argumentują swoją opinię przykładami zawodników takich jak Roman Jankowski, Andrzej Huszcza czy Wiesław Jaguś - gwiazd, które całe lub niemal całe swoje kariery spędzili w swoim macierzystym klubie. - Liczył się żużel, a nie kasa - mówią.

Choć młodsi sympatycy czarnego sportu zazwyczaj przyjmują tego typu wykłady z uśmiechem politowania, to argumentowi z mniejszą liczbą transferów trudno jest nie przyznać racji. Polskie środowisko żużlowe osiągnęło właśnie zupełnie przeciwną skrajność.

Trwa właśnie jedno z najbardziej intensywnych okienek transferowych w ostatnich latach. Momentami aż trudno połapać się w poszczególnych ruchach na rynku. Niemal codziennie słyszymy o przenosinach kolejnej gwiazdy. Najgorętszą informacją były przede wszystkim przenosiny Bartosza Zmarzlika do Motoru Lublin.

Żużel nie ma legend?

O tym transferze napisano już bardzo dużo. Niektórzy powiedzieliby, że nawet wszystko. Trzykrotny indywidualny mistrz świata i najlepszy polski żużlowiec wszech czasów. Klub ekspresowo budujący dużą markę i renomę. Ogromne pieniądze na lukratywnym kontrakcie. Co bardziej odważni eksperci określają te przenosiny mianem transferu w historii polskiego żużla.

W całym tym rajwachu przeoczono jeden bardzo ważny aspekt. 27-letni Zmarzlik był jednym z ostatnich ekstraligowych żużlowców wiernych swej macierzystej drużynie. Pod tym katem porównywano go czasem z o rok starszym Piotrem Pawlickim, Nie było to jednak do końca trafne, bo leszczynianin - z bardzo wielu względów - swoj pierwszy sezon w dorosłym żużlu odjechał jako zawodnik drugoligowej Polonii Piła.