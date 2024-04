Czas bić na alarm? Polski klub ma olbrzymie problemy

To nie był dobry dzień dla ZOOleszcz GKM-u Grudziądz, który po słabym występie na inaugurację PGE Ekstraligi przeciwko Motorowi Lublin jechał do Zielonej Góry z wielkimi nadziejami. Na rehabilitację, zmazanie plamy, a przede wszystkim wygraną z Falubazem, czyli bezpośrednim rywalem o uniknięcie spadku z ligi. O ile gospodarze zakończyli to spotkanie w dobrych humorach, o tyle w Grudziądzu - mimo dopiero drugiej kolejki - robi się powoli nerwowo.



