Czas bić na alarm? Gwiazdor jest cieniem samego siebie

Kasprzak miał problem z I- ligowcami

Kibice w Krośnie liczyli, że w finale MPPK w Rzeszowie ich krajowy lider wypadnie lepiej. Niestety, ale tutaj też dobrze to nie wyglądało. Żużlowiec zapisał na swoim punkcie ledwie 3 punkty, a bardziej od zdobyczy punktowej raził sam fakt, jak wyglądał na motocyklu. Start i dojazd do pierwszego łuku wyraźnie nie był atutem Kasprzaka. Na dystansie było jeszcze gorzej.

A my z kolei przypomnijmy, że Kasprzak ma już w swojej karierze epizod, gdy długi tor był jego domowym. Było to za czasów startów w Unii Tarnów, gdzie zupełnie mu nie szło. Renesans formy przeżył po przeprowadzce do Gorzowa na trudny technicznie tor. - Jeśli Wilki chcą się utrzymać, to muszą stworzyć ze swojego toru twierdzę - mówią jednym głosem żużlowi eksperci, a Kasprzak jest przecież fundamentalną częścią tego zespołu.