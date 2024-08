Czarny scenariusz dla polskiego klubu. Mowa o katastrofie

31 dużych punktów, 162 małe punkty, 12 zwycięstw i dwie porażki oraz komplet zdobytych punktów bonusowych - to bilans Orlen Oil Motoru Lublin po rundzie zasadniczej. Motor aż o 12 punktów wyprzedził znajdującą się na drugim miejscu Betard Spartę Wrocław.

Żużel. Motor Lublin złapał zadyszkę

Gorszą formę Motoru Lublin dało się zauważyć już w dziesiątej kolejce Ekstraligi, kiedy to podopieczni Macieja Kuciapy przegrali w Toruniu z tamtejszym Apatorem. Później Motor odniósł serię trzech zwycięstw, z których spokojne było tylko z późniejszym spadkowiczem - Unią Leszno (55:35). W ostatniej kolejce PGE Ekstraligi Motor przegrał 49:41 we Wrocławiu.

- Czasem w sporcie przychodzi trochę gorszy okres i u nas taki być może przyszedł, ale warto pamiętać, że po każdym dołku człowiek się zbiera. Mamy też doświadczony zespół i każdy wie, co robić i jak robić żeby było lepiej. Wiemy więc, że po dniach, kiedy jest więcej chmur, w końcu wychodzi słońce. Mam nadzieję, że teraz będziemy już tylko na fali wznoszącej - powiedział Dominik Kubera.

Żużel. Porażka Motoru z Lublin to byłby czarny scenariusz dla Dominika Kubery

Co gorsza dla Motoru, zadyszkę złapał także Bartosz Zmarzlik, który w zeszłą sobotę pierwszy raz od pięciu lat nie wszedł do półfinału pojedynczej rundy Grand Prix. Mimo nienajlepszej dyspozycji gwiazd Motoru, nadal to mistrz Polski będzie zdecydowanym faworytem w dwumeczu z Falubazem Zielona Góra.