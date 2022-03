Czarnecki punkt widzenia. Sponsor pyta o zawodników z Rosji

Jak słyszę Tauron znów sponsorem żużlowych IME czyli Speedway European Championship. Ale też - znów jak słyszę! - zainteresował się, czy nie startują tam aby żużlowcy z Rosji. No i dostał zapewnienie, że nie ma mowy, bo FIM wykluczył wszystkich.

Żużel wraca! Na razie sparingi, ale już wyraźnie widać, że wcześniejsze pojedynki transferowe i późniejsze batalie o start lub nie Rosjan, a jeśli tak to "jakich Rosjan?" są powoli zastępowane prawdziwą rywalizacją na torze. Już pojutrze w Bydgoszczy, pod moim Patronatem Honorowym drugi raz z rzędu odbędzie się Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. To, według mnie, piszę to z pamięci, jedna z trzech najstarszych żużlowych imprez w Polsce, obok Złotego Kasku i Łańcucha Herbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie liczę IMP.

Po raz pierwszy Kryterium Asów rozegrano się w trudnym czasie, bo w pierwszym roku stanu wojennego - 1982. Po przerwie wróciło w 2021 roku, dzięki inicjatywie Karola Lejmana i jego zespołu z One Sport, Jerzego Kanclerza jako przedstawiciela dawnej Polonii Bydgoszcz oraz moim, chyba nie najmniejszym, wsparciu. Asem Kryterium Asów na zawsze już chyba pozostanie - i dobrze! - Tomek Gollob: wygrywał je aż 14 razy, udowadniając, że jest królem wśród asów, ale też hegemonem macierzystego, bydgoskiego toru.

W tym roku, tak jak to drzewiej bywało, właśnie w Bydgoszczy nastąpi inauguracja sezonu "czarnego sportu" w Polsce. Obsada jest fenomenalna. Na liście startowej jest nasz "numer jeden" - Bartosz Zmarzlik, czyli dwukrotny, indywidualny mistrz świata i dwukrotny wicemistrz (plus jeszcze brązowy medal do kolekcji pięciu z GP). Warto podkreślić, bo to świadczy o niebywałej konkurencji w naszym speedwayu, że Bartek najpierw dwa razy zdobył mistrzostwo świata, a dopiero potem pierwsze indywidualne mistrzostwo Polski!

Na stadionie Polonii pojawi się także były czempion globu - Australijczyk Jason Doyle, eks- wicemistrz świata - Jarosław Hampel i dwukrotny - w tym aktualny - mistrz Europy Duńczyk Mikkel Michelsen (nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy to on spuścił manto Grigrijowi Łagucie w wiadomym sporze, czy odwrotnie? Może Wy wiecie?).

Są też inni świetni żużlowcy. Multimedalista drużynowych mistrzostw świata, parokrotny mistrz globu z reprezentacją Polski, gdy jeszcze jechaliśmy śp. Puchar Świata, ale też trzykrotny medalista z Polską Speedway of Nations - Maciej Janowski, aktualny drużynowy mistrz świata i wielka nadzieja brytyjskiego żużla Daniel Bewley, brązowy medalista ostatnich SEC - Mistrzostw Europy Patryk Dudek oraz były mistrz świata juniorów Brytyjczyk Robert Lambert i były wicemistrz świata juniorów (a także brązowy medalista tychże IMŚJ) oraz aktualny drużynowy wicemistrz Polski Dominik Kubera.