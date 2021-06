Czarnecki punkt widzenia: Ostro o oponach i o intuicji Dobruckiego

Owa żużlowa opona ma mieć magiczną moc. Jest bardziej miękka, a więc szybciej się na niej jedzie. Jedni ja mają, inni nie mają. Ci, co jej nie mają, odnosili w ostatnich latach seryjne sukcesy i tak się do nich przyzwyczaili, że uważają widocznie, że są one im przepisane niejako z definicji, "ex definitione".

Owych opon używają zresztą świetni zawodnicy, którzy bez nich też byli na topie, zdobywali tytuły mistrzów świata czy Polski.Pojawia się sugestia, że ktoś coś kręci z tymi oponami, żeby wygrywać. Słowem: ktoś oszukuje. Uważajmy z takimi oskarżeniami, bo są one obraźliwe dla zawodników oskarżanych o oszukiwanie!

Są też jednak czymś więcej. De facto o oszustwo lub przynajmniej przyzwolenie na oszustwo oskarża się również -pośrednio, ale jednak - komisarzy, których przecież rolą jest skrupulatne badanie delimiterów, opon , wysysanie paliwa itd. itp. Czyżby wiec ci, którzy wietrzą spisek, uważają, że w owej cichej zmowie są zawodnicy i komisarze? Nie dajmy się zwariować.

Tyle o oponach, bo dużo się o tym mówi w środowisku, ale jakoś mało pisze. Czyżby to był temat tabu? Myślę, że nie ma co owijać w bawełnę, certolić się, jakieś "ę", "ą" przez bibułkę, tylko powiedzieć wprost. Sugerowanie, że jeden klub - wiadomo, że chodzi o ten, w którym przez osiem lat byłem prezesem i wiceprezesem, czyli Spartę Wrocław - oszukuje używając rzekomo niewłaściwych opon, jest nie tylko nie fair wobec zawodników czy komisarzy, ale chyba też jest próbą przykrycia własnych słabości czy kompleksów. Tak uważam. Może subiektywnie - zgoda. Ale jednak warto sprawy, także te kontrowersyjne, stawiać jasno.

Miał nosa trener Rafał Dobrucki, nasz nowy "Narodowy", który skutecznie zabiegał o "dziką kartę" dla Piotra Pawlickiego do cyklu SEC - ME 2021. Krytykowano trenera, że powinien tę "dziką kartę",ze tak powiem "załatwić" mającemu dużo lepszą średnią biegową w Ekstralidze Januszowi Kołodziejowi. Tymczasem Pawlicki na inauguracje SEC na toruńskiej Motoarenie pojechał rewelacyjnie, był drugi w finale i ostatecznie jest liderem cyklu, bo uzbierał najwięcej punktów. AKAPIT. Cóż, może w Mistrzostwach Europy, których Patronem Honorowym jestem już szósty rok z rzędu (2016- 2021) usłyszymy "Mazurka Dąbrowskiego" na koniec cyklu? Do tej pory mieliśmy bowiem tylko brąz Krzysztofa Kasprzaka i srebro Jarosława Hampela...

Ryszard Czarnecki



