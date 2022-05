Czarnecki punkt widzenia. Grand Prix nie jest nudne!

Oprac.: Kamil Hynek Żużel

- Co by nie powiedzieć, tegoroczny cykl nudny nie jest i na razie wiemy, że nic nie wiemy. Martwi jednak słaba postawa naszych pozostałych dwóch reprezentantów. Wierzę w ich metamorfozę, ale jeśli nawet ona nastąpi, to czy wystarczy, aby Patryk Dudek i Paweł Przedpełski doczołgali się do miejsc w szóstce gwarantującej utrzymanie w Grand Prix 2023? - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik i Anders Thomsen / Marcin Karczewski / Newspix