Czarnecki punkt. Łyżka sędziowskiego dziegciu w beczce miodu

Po trzech i pół miesiącach od startu sezonu żużlowego ruszyło IMP w nowej formule. Było imponująco, na naszych oczach działa się historia, bo i pierwszy raz w historii turniej IMP odbył się w Grudziądzu. Gdyby IMP rozgrywano w Polsce nie od czasu po II wojnie światowej, tylko już w czasach II Rzeczpospolitej i organizowałoby je to forteczne miasto pewnie wybrałby się tam mój dziadek, który w tymże mieście, znanym ze stacjonującego tam Pułku Ułanów Centrum Wyszkolenia Kawalerii - był dyrektorem teatru. Z kolei dziadek obecnego redaktora naczelnego jednej z najważniejszych polskich gazet, też pracował w Grudziądzu i też jako dyrektor - tyle że więzienia.

Dla mnie te zawody miały szczególny wymiar, bo pierwszy raz w historii (też!) byłem ich Patronem Honorowym. To paradoks, bo przecież już siódmy rok z rzędu jestem patronem mistrzostw Europy - SEC. Grudziądzką odsłonę w fantastycznym stylu wygrał Bartek Zmarzlik, który w tym roku poluje dublet, bo w agendzie ma wiktorię i w GP i w IMP (nie wspominając już o Speedway of Nations w Danii.). Tu drugi żużlowy paradoks, świadczący o potędze polskiego speedwaya: przecież Bartek najpierw był mistrzem świata, a potem dopiero został mistrzem Polski!

Kibice kochają statystyki, więc informuję, że jeżeli Zmarzlik ma się zrównać liczbą tytułów mistrza Polski z Tomaszem Gollobem, to najwcześniej może to zrobić w roku... 2028! Ma teraz jeden tytuł, a mistrz Tomasz osiem. Bartek musiałby zatem wygrywać przez siedem kolejnych lat i wtedy za sześć miałby tyle samo złotych medali seniorskich IMP, co nasz drugi w kolejności mistrz świata. Pod względem tytułów mistrza świata już Tomka wyprzedził: ma dwa, a Gollob pozostał z tym jednym z 2010 roku.