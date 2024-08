Czarne chmury nad polskim klubem. Mogą stracić wielkie miliony

Żużel. Widmo spadku GKM-u Grudziądz

Co musi się stać, by GKM spadł z ligi? Po pierwsze grudziądzanie musieliby przegrać mecz u siebie z Włókniarzem Częstochowa, co zważając na formę zawodników z Częstochowy, a także na atmosferę w tamtym klubie jest raczej mało prawdopodobne. Dodatkowo Unia Leszno musiałaby wygrać ze Stalą Gorzów z bonusem (co najmniej różnicą 17 punktów), co także wydaje się nieprawdopodobne, a dodatkowo dzisiejszy kat GKM-u, Apator musiałby co najmniej zremisować w Zielonej Górze, a to także jest mało prawdopodobne.