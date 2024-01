Czarne chmury nad polskim klubem! Kibice zrozpaczeni

- Po wizycie na stadionie w Krakowie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co tam zastałem. To, co zobaczyłem, to tor przygotowany do zimy, nowa banda stała i dmuchana. Całe zaplecze i parking zadaszony, 9 miejsc dla gości i gospodarzy, utwardzona infrastruktura dla samochodów, 10 tysięcy siedzisk plastikowych. Jest cała infrastruktura i tam naprawdę widać zaangażowanie. Widać też głód kibiców Nowej Huty. To jest 120 tysięcy kibiców do zagospodarowania. Jako związek jesteśmy w ciągłym kontakcie - mówił podczas konferencji na 100-lecie żużla przewodniczący GKSŻ, Ireneusz Igielski.