Czarne chmury nad klubem. Prezydent płacze w mediach

Prezydent Zielonej Góry ostrzega: Czarne chmury nad Falubazem

W sporcie żużlowym wydatki są coraz większe. Tymczasem okazuje się, że Falubaz nie dostanie pieniędzy, które żużlowcy mają otrzymać w zamian za przygotowanie się do rozgrywek. - Niestety, ale... ale zbierają się nad naszym kochanym klubem czarne chmury. O co chodzi? Ano dziś Sesja Rady Miasta i ... radni PO przygotowali projekt uchwały, który spowoduje, iż Falubaz Zielona Góra nie otrzyma kasy na przygotowanie do sezonu. Wrzutka na sesje, której nikt z nikim nie uzgadniał, a przynajmniej nie ze mną - poinformował prezydent Kubicki w mediach społecznościowych.



- Co teraz robią w klubie? Już zostały zamówieniowe nowe silniki u tunerów, zawodnicy mają otrzymać kasę na przygotowanie do sezonu. A nie wiem, czy wiecie, to nie jest tak, że wszyscy tunerzy czekają na klientów, wręcz przeciwnie to zawodnicy się o nich biją. I teraz w najważniejszym momencie przygotowań taki cios w plecy. Po pięknym sezonie, po awansie? Wojciech Domagala i Piotr Protasiewicz zrobili, co mogli, zbudowali skład, przygotowali wszystko, jak tylko potrafili najlepiej i... nie wiem, co będzie. Niestety, ta Uchwała nie była z nikim konsultowana, nikt ze mną nie rozmawiał, nie pytał się o jej skutki - dodał.