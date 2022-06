Czarna polewka dla Zmarzlika. Co oni narobili?

Co mógł sobie pomyśleć kapitan Moje Bermudy Stali Bartosz Zmarzlik, kiedy przeczytał, co gorzowscy kibice wysmarowali na transparencie przygotowanym dla Oskara Palucha? Czy fani Stali w ogóle pomyśleli o tym, że to, co napisali może zaboleć Zmarzlika?

Zmarzliik ważny dla Stali. Co sobie myśleli kibice?

Zmarzlik od kilku lat jest lokomotywą Stali na torze i poza nim. To marka sama w sobie. Trudno sobie wyobrazić skład gorzowskiego zespołu bez Bartosza. Część kibiców Stali chyba jednak myśli inaczej. Zmarzlik właśnie dowiedział się od nich, że jest ktoś, kto jest bardziej godzien funkcji kapitana zespołu niż on.

Piotr Paluch nieprzerwanie przez 21 lat startował Stali. Był kapitanem zespołu. Dopiero na koniec kariery, na ostatnie dwa sezony jazdy, przeniósł się do Startu Gniezno. Transparent, który napisali kibice dla Oskara Palucha, nawiązywał ewidentnie do jego ojca, który przez dwie dekady był wierny Stali i z tego powodu stał się klubową legendą.

Drużyna nie może mieć jednak dwóch kapitanów. Zmarzlik ma dopiero 27 lat. Przed nim, o ile nie zdarzy się nic niespodziewanego, jeszcze co najmniej 15 lat startów. Czy w Stali? Zmarzlik w ostatnim czasie, mimo ofert z innych klubów, przedłużał przygodę ze Stalą. Czy to, że właśnie dostał coś w rodzaju czarnej polewki od kibiców, może zmienić jego nastawienie?

Trener Chomski prosił, żeby zostawić Palucha w spokoju

Swoją drogą, to ta grupa kibiców, która przygotowała transparent, zrobiła coś, czego nie chciał trener Stanisław Chomski. Już jakiś czas temu zwracał on uwagę, żeby nie pompować balonika, żeby dać 16-letniemu Paluchowi spokój. W końcu Paluch jeszcze nie pojechał biegu w lidze, a kibice już stawiają przed nim konkretne i bardzo wysokie wymagania.

Jak sobie Paluch poradzi z tą presją? O tym możemy się przekonać już w rewanżowym meczu Stali w Ostrowie. 7 czerwca Oskar będzie świętował 16. urodziny. Wiele wskazuje na to, że trzy dni później trener Chomski da mu pierwszą szansę.