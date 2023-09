Ćwierć miliona za 16-latka. Świat stanął na głowie

Franciszek Majewski po jednym w miarę niezłym sezonie w 2. Lidze ma dostać 250 tysięcy złotych za podpis na kontrakcie w Enea Falubazie Zielona Góra, który jest o krok od awansu do PGE Ekstraligi. Wielu działaczy łapie się za głowy i mówi, że dyscyplina idzie w złą stronę, bo ćwierć miliona za 16-latka, to gruba przesada. Swoje robi jednak deficyt zawodników w żużlu. Tych dobrych i utalentowanych jest mało, a zapotrzebowanie jest ogromne. 18-letni Wiktor Przyjemski ma się przenieść do Ekstraligi za 1,5 miliona złotych.