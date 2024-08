Ćwierć miliona przyszło na Eda Sheerana, kilka dni później taki widok. To miejsce straciło magię

- Zawody na takim torze są świetne, ale w tym momencie Cardiff to przerost formy nad treścią. Próbujemy podkreślać rangę cyklu miejscem rozgrywania eventu, a czegoś już brakuje w Cardiff. To podkreślał sam Bartosz Zmarzlik. Cardiff brzmi pięknie, natomiast pytanie co realnie za tym stoi. Co do zasady jestem zwolennikiem rozgrywania rund Grand Prix (oprócz Stadionu Narodowego w Warszawie) na naturalnych torach. Jest tam wówczas środowisko, które tym sportem żyje. Dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje na torze, jak dla wielu widzów telewizyjnych. Trudno zapełnić stadion, bo Brytyjczycy tego nie zrobią, a Polakom trudno tam pojechać ze względu na finansowy czynnik - mówi w rozmowie z Interią Jacek Frątczak i trudno się z tym zdaniem nie zgodzić.