Cugowski oberwał od młodych muzyków! „Żądamy sprostowania!”

Pochodzący z Lublina były wokalista Budki Suflera znany jest w środowisku żużlowym jako oddany fan lubelskiego Motoru. O jego kibicowskich sympatiach głośniej mówi się odkąd drużyna awansowała do PGE Ekstraligi. Muzyk stał się wówczas niejako jej ambasadorem w mediach, wielokrotnie udzielał nawet wypowiedzi jako ekspert w materii dotyczącej zespołu.

Krzysztof Cugowski nie ograniczał się wyłącznie do regularnego uczęszczania na mecze przy Alejach Zygmuntowskich i wypowiedzi dla branżowych portali. W 2018 roku, gdy Motor rywalizował jeszcze na zapleczu najlepszej ligi świata, muzyk uczestniczył w powstawaniu hymnu drużyny. Wraz z nim za mikrofony i instrumenty chwycili wówczas młodzi, lokalni wykonawcy - rockowy zespół Feym oraz raper Józef. W ramach ich współpracy powstał utwór "Żółty, biały i niebieski świat".

Cugowski, Ani Mru-Mru - Motor Lublin przyciąga celebrytów

Nazwisko Cugowskiego pomogło utworowi zdobyć popularność w mediach. Sporą cegiełkę do rozgłosu utworu przyłożyli także członkowie Kabaretu Ani Mru-Mru. Zabawne scenki z ich udziałem uzupełniają teledysk, na którego większość składają się migawki z trybun stadionu. Znani w Polsce satyrycy, podobnie jak Cugowski, nigdy nie kryli się ze swoją sympatią do Motoru.

Po 4 latach piosenka odeszła już nieco w zapomnienie. Nie pamiętał o niej choćby dziennikarz Wirtualnej Polski, który zapytał Cugowskiego czy dostał kiedyś propozycję napisania kawałka o tematyce żużlowej, może hymnu dla klubu. - Wziąłem kiedyś udział w takim nagraniu zespołu heavy metalowego, który tworzył coś w rodzaju hymnu dla drużyny. Zaśpiewałem tam refren. Nie uważam jednak, żeby to było szczególnie udane przedsięwzięcie. Nie znam pomysłów na udany hymn czy to klubu piłkarskiego, czy jakiegokolwiek innego. To musi być spontaniczne. Na zamówienie tego fajnie się nie tworzy - przypomniał mu wokalista.

Te słowa nie przypadły do gustu zespołowi FEYM, który błyskawicznie odniósł się do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Żądamy sprostowania - apelują do niego muzycy. Pełna treść oświadczenia dostępna jest poniżej: