Cudu nie było! Gwiazdy znów deklasują rywali

Cudu nie było. Osłabiony brakiem Wiktora Lamparta, For Nature Solutions KS Apator Toruń poległ z kretesem w spotkaniu z Betard Spartą Wrocław. Nawet, gdyby Lampart był w składzie gości, ci i tak byliby bezsilni. Wrocławianie zachowali status niepokonanych i wiele wskazuje na to, że tak już pozostanie do końca co najmniej rundy zasadniczej. Liderzy gospodarzy znów dali popis, a w wyścigach nominowanych ponownie zabrakło miejsca dla Piotra Pawlickiego, na co wychowanek Unii Leszno ostatnio narzekał.