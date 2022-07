Cudu nie było. Arged Malesa spada z PGE Ekstraligi

Jedyne pytanie przed tym meczem brzmiało: ile? A konkretnie ile straci Arged Malesa do Włókniarza na koniec spotkania. Ostrowianie ani razu jeszcze nie przekroczyli granicy 40 punktów. Mało realne było, że uda im się to akurat w Częstochowie. No i się nie udało. Zresztą od samego początku było to poza ich zasięgiem.

15:3 po trzech biegach. To nie wspomnienia zeszłorocznych występów Wolfe Wittstock w 2. Lidze, tylko niestety smutne realia Arged Malesy w 2022 roku. Do połowy meczu goście bronili się jednym zawodnikiem, a konkretnie Grzegorzem Walaskiem. Były mistrz Polski przypomniał sobie, że to właśnie w barwach Włókniarza osiągał największe sukcesy.

Przepaść na każdym kroku

Nawet gdy goście lepiej wyszli ze startu, mniej więcej dwa okrążenia wystarczyły miejscowym do wyjścia na prowadzenie. Pozycje w dziecinnie łatwy sposób tracił zwłaszcza Oliver Berntzon, który przecież dopiero co jeździł w cyklu Grand Prix. Włókniarze objeżdżali go jak adepta.

Bardzo łatwo dał się także wyprzedzić Grzegorz Walasek, który w 8. biegu dosłownie na kresce stracił punkt na rzecz Mateusza Świdnickiego. Aż zrobiło się szkoda ostrowian, dla których byłoby to pierwsze drużynowe zwycięstwo w tym meczu.

Nie łapali się w kadr!

Tak. To nie jest żart. Momentami goście odstawali aż tak bardzo, że nie szło ich dostrzec, mimo możliwie najszerszego ujęcia. Tak było choćby w 12. biegu, kiedy to para Arged Malesy straciła do gospodarzy jakieś 50-60 metrów. To była masakra.

Podobnie, jak końcówka meczu. Wszystko po 5:1. Gospodarze wygrali podwójnie 10 z 15 biegów. Niech to posłuży za cały komentarz.