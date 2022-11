Cudowne dzieci za drogie dla bogaczy ze ściany wschodniej

Bańbor objeżdżał nawet mistrza świata juniorów

Teraz w Stali nie ma już ani Bańbora, ani Bańdura. Klub wyjaśnia, że nie było go stać na złote dzieci. I to pomimo tego, że Stal ma gigantyczny jak na drugą ligę budżet rzędu 4,5 miliona złotych. Kluby z PGE Ekstraligi zwyczajnie ich przebiły. Podwójnie. Kasą i wizją.

Motor ma wyłożyć na Bańbora 450 tysięcy

Z naszych informacji wynika, że Motor Lublin od ręki wykłada na Bańbora około 450 tysięcy złotych. Z kolei Cellfast Wilki Krosno w sezonie 2023 mają zainwestować w Bańdura nawet pół miliona złotych. Dla Stali to było nie do przeskoczenia.

Kibice nie potrafią jednak zrozumieć, jak to jest, że Stal nie postawiła na przyszłość, a wyłożyła pieniądze na kontrakt 33-latka Petera Kildemanda. Sześć lat temu ten zakup, to byłby hit, ale Duńczyk już dawno nie jeździ na wysokim poziomie.

W Stali tłumaczą nam, że teraz na Kildemanda wyłożyli 10 procent tej kwoty, którą musieliby wydać na zdolny duet. Owszem na tym wydatki na Duńczyka się nie skończą. Jeśli zdobędzie on 150 punktów, to do kieszeni wpadnie mu kolejne 300 tysięcy, bo jego średnia stawka za punkt wynosi 2 tysiące. Do tego dojdzie też jakaś premia za awans. Cały kontrakt zamknie się jednak w kwocie pół miliona.