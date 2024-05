Cuda w polskiej lidze. Ten prezes przeprowadził hitowy transfer!

Dla kibiców nieinteresujących się Krajową Ligą Żużlową (trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce) Ryan Douglas jeszcze niedawno był całkiem anonimowym zawodnikiem. Kangur jest z rocznika 1993, a w polskiej lidze dotąd startował tylko w Kolejarzu Rawicz, który po sezonie 2023 wycofał się z rozgrywek. Australijczyk trafił do PSŻ-u jako czwarty z najskuteczniejszych zawodników w KLŻ. Niewielu spodziewało się, że tuż po transferze będzie liderem w wyższej klasie rozgrywkowej. A jest!

Żużel. Ryan Douglas robi wielkie rzeczy. PSŻ ma lidera!

31-latek w każdym z czterech dotychczasowych meczów zdobywał dla drużyny z Poznania dwucyfrowe zdobycze punktowe. W Krośnie kibice mogli tylko wstać i klaskać widząc popisy Dougalasa. W całych zawodach wywalczył dla PSŻ-u aż 14 punktów. Pokonywał nawet największe gwiazdy Wilków, czyli Vaclava Milika, Dimitriego Berge oraz Jonasa Seiferta-Salka. Australijczyk dysponował świetnymi wyścigami spod taśmy, a gdy lepiej spod taśmy wyszli miejscowi, to na przeciwległej prostej rozpędzał motocykl i odbijał pozycje.



Tak dobrego występu Douglas jeszcze nie miał. Wcześniej wystawił klubowi z Poznania faktury za 10, 13 i 10 punktów. Prezes Jakub Kozaczyk i trener Adam Skórnicki (zabrał Douglasa za sobą z Rawicza) mogą tylko się uśmiechnąć. Ich miny jednak się zmienią, gdy obaj pomyślą o postawie pozostałych zawodników. Aleksandr Łoktajew jeździ niestabilnie, Matias Nielsen w Krośnie po świetnych dwóch wyścigach wyraźnie przygasł. Tym razem niewielkie wsparcie było ze strony krajowych zawodników. Porażka z Cellfast Wilkami nie jest jednak powodem do wstydu. PSŻ uzbierał już trzy punkty i za plecami ma kilka zespołów.



Gospodarze wygrali czwarty mecz i z kompletem punktów prowadzą tabeli wraz z INNPRO ROW-em Rybnik. Te dwa zespoły nie zaznały jeszcze goryczy porażki. Liderem krośnian w starciu z poznaniakami był Vaclav Milik, który punkt stracił tylko w swoim pierwszym starcie, a pokonał go... oczywiście Ryan Douglas.