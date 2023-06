Cud w Grudziądzu. Zmarzlik wymęczy złoto w GP [FELIETON]

Lindgren nie złapał Zmarzlika

Lubię Marketę - legendarny stadion żużlowy w Pradze, trochę przaśny, trochę romantyczny. Który raz był na nim Bartosz Zmarzlik w pierwszej "czwórce" GP? Bodaj dopiero trzeci. Ważne jednak, że był on, a nie Lindgren, zatem ma nad rywalem, ale też kolegą z Platinum Motoru Lublin znów parę punktów przewagi. Martin Vaculik wskrzesił duch Czechosłowacji, wygrywając w Pradze drugi raz pod rząd. Skądinąd obok naszego mistrza świata jest jednym z czterech zawodników, którzy byli w pierwszej "ósemce" GP podczas wszystkich trzech turniejów w sezonie 2023.

Ci wszyscy, którzy mówili, że Zmarzlik będzie miał w tym roku miażdżącą przewagę nad rywalami, pewnie woleliby wygumkować swoje prognozy. Uważam, że zostanie mistrzem świata, ale nie wykluczam, że będzie ten tytuł musiał wyrywać innym do ostatnich biegów ostatniego turnieju. W Grand Prix są może mniejsze czy większe niespodzianki (raczej mniejsze), ale nie ma sensacji.

Od sensacji jest PGE Ekstraliga. Konia (mechanicznego) z rzędem temu, kto stawiałby przed tym weekendem, że Grudziądz nie dość, że wygra z mistrzem Polski, to jeszcze odrobi straty z Lublina i zdobędzie bonus. Nie ma lepszej reklamy żużla niż takie mecze - choć oczywiście kibice Motoru w tej kwestii mają na pewno zupełnie inne zdanie niż zdecydowana większość żużlowej Polski.

Gorzów zwyciężając na stadionie imienia Alfreda Smoczyka pokazał, że będzie się liczyć w walce o medale, mimo że niektórzy go skreślali długo przed sezonem. Stanisław Chomski robi w dawnej "Stali" mega-robotę. Gorzów jeździł naprawdę dobrze od początku sezonu (generalnie), ale dobre mecze nie przekładały się na punkty. To się zmieniło, a przez to PGE Ekstraliga jest ciekawsza.