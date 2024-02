Co zrobią, gdy Putin zaatakuje Polskę? Były trener Rosjan zabrał głos

Żużel. Co zrobią Rosjanie przebrani za Polaków?

Obecnie w rozgrywkach ligowych w Polsce startuje czterech Rosjan, którzy mają polski paszport: Artiom Łaguta, Emil Sajfutdinow, Gleb Czugunow oraz Wadim Tarasienko. Tylko dwaj ostatni otwarcie wojnę potępili wojnę i odcięli się od kraju. Czy wszyscy będą tak dumnie pokazywać polskie paszporty również w momencie ataku? Czy będą walczyć za nasz kraj? Przecież agresji na Polskę wciąż nie można wykluczyć. Sam Łaguta podczas zawieszenia zamieszczał w sieci zdjęcia paszportu i żalił się, że odebrano mu możliwość jazdy (pracy w Polsce).



Był to efekt sankcji nałożonych na Rosjan. - Nie mam nic przeciwko startom tych chłopaków. Od ponad 10 lat mieszkają w Polsce, mówią w tym języku, mieszkają z żonami i dziećmi, płacą podatki. Co mają zrobić, jak jest wojna? Nie mają z nią nic wspólnego. Żużel to ich praca, a oni nie mogli jej wykonywać. Artiom z Wadimem jeździli w mojej drużynie, dobrze znam też Emila. To normalni ludzie i dobrzy zawodnicy. Chcą pracować i cieszyć swoich kibiców. Również tych z Polski - mówi nam Nikołaj Kokin, trener łotewskiego Optibet Lokomotivu Daugavpils.