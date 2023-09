Co ze składem Falubazu? Wciąż są znaki zapytania

Choć od pewnego czasu wykrystalizował się już skład Enea Falubazu Zielona Góra po ewentualnym awansie do PGE Ekstraligi, to wciąż pozostają znaki zapytania. Giełda transferowa ma to do siebie, że sytuacja kadrowa zmienia się dość dynamicznie. Tym bardziej, że w kuluarach słychać, że działacze nie chcą już na ten moment zamykać sobie drogi przed żadnym zawodnikiem dostępnym na rynku.