Co za zwrot akcji! Wyszli z opałów obronną ręką!

Gdy wydawało się, że spodziewany (i potwierdzony dziś) transfer Mateusza Szczepaniaka to jedyne, na co stać ZOOLeszcz GKM Grudziądz w tym okienku transferowym, klub wyciągnął prawdziwego asa z rękawa. Działacze grudziądzkiego klubu po cichu dopięli transfer Gleba Czugunowa i polski zawodnik rosyjskiego pochodzenia będzie w przyszłym sezonie reprezentował barwy GKM-u. Co za dzień dla grudziądzkich kibiców!