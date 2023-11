Co za zwrot akcji! Kandydat do medalu przeprowadził niespodziewany transfer

Mikołajczak jest doskonale znany w środowisku żużlowym. Pracował już dla klubów z Gniezna, Opola i Wrocławia. Do Włókniarza dołącza właśnie z Betard Sparty, gdzie przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję dyrektora sportowego. Srebro DMP to również zasługa Mikołajczaka .

To nie koniec zmian w sztabie szkoleniowym Włókniarza

W podstawowym składzie częstochowian Mads Hansen będzie jedyną nową twarzą. Więcej zmian dojdzie w sztabie szkoleniowym. Trenera Lecha Kędziorę zastąpi Janusz Ślączka (wcześniej ZOOLeszcz GKM Grudziądz). W sztabie znajdą się pewnie też: Jarosław Dymek (menedżer/kierownik drużyny) oraz Sebastian Ułamek (trener młodzieży). Długo spekulowano o rozmowach prezesa Michała Świącika z Jackiem Frątczakiem. Po zatrudnieniu Mikołajczaka, więcej miejsca w sztabie raczej już nie ma.



Włókniarz w sezonie 2023 był kandydatem do medalu. Niektórzy wręcz wymieniali częstochowian nawet w gronie drużyn walczących o mistrzostwo Polski. Nieudane ostatnie mecze i konflikty doprowadziły do zajęcia dopiero czwartego miejsca. Za rok pod Jasną Górą chcieliby wrócić co najmniej na podium. Na złoto DMP czekają od 2003 roku.