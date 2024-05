Co za zmiana na PGE Narodowym! Był to ważny dzień

Żużel. Bartosz Zmarzlik zdejmie klątwę?

Turniej Grand Prix w Warszawie jest wielkim świętem dla żużlowej Polski. Mnóstwo kibiców przyjeżdża do stolicy na cały weekend, choć oczywiście najważniejszym momentem wyprawy jest 2024 ORLEN FIM SGP of Poland - Warsaw. W tym roku zawody odbędą się 11 maja, początek o godz. 19:00. Bilety cieszą się sporym zainteresowaniem. Organizatorzy spodziewają się około 50-tysięcznej publiczności. Zostało jeszcze tylko około 3500 wejściówek. To dosłownie ostatni moment, by kupić bilet.