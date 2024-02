Co za żenada. Niemcy nie potrafią się bawić?

Gale lodowe to turnieje towarzyskie, w których ważna jest przede wszystkim zabawa, a nie wynik sportowy. Nie wszyscy jednak to rozumieją. Portal WP opublikował ostatnio rozmowę z Mateuszem Kowalczykiem, uczestnikiem gali w Częstochowie. - Koledzy z Niemiec nie chcieli założyć takich samych opon jak my, co było widać na starcie, bo byli nie do złapania. Niby zabawa, ale trochę nie fair wobec nas. Tym bardziej że to tylko zabawa, a przysporzyło to wielu niepotrzebnych nerwów. Proponowaliśmy, mieliśmy zapasowe gumy. Szkoda, bo szanse by się wyrównały - powiedział zawodnik. A my dodamy, że takie zagrywki zwłaszcza Ronny'ego Weisa to żadna nowość.